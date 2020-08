Filha de Taís Araújo surpreende, aparece durante coletiva online e encanta

Recentemente, Taís Araújo e Lázaro Ramos participaram do lançamento online da série Amor e Sorte. Durante o bate-papo sobre a atração da Globo, que deve estrear em setembro, o casal contou com a ilustre participação da filha Maria Antônia, que invadiu a transmissão para conversar com os jornalistas e contar que seu dente está mole.

Sobre a rotina ao lado dos filhos, a atriz contou como vem sendo durante o isolamento social, em razão da pandemia do novo coronavírus.

“São cinco meses de quarentena. No começo, assistíamos um filme por dia, mas já cansamos. Eles já cansaram… Nós já acalmamos. Eu estou fazendo um exercício de deixá-los aproveitar para conhecer a casa, de ter uma liberdade e intimidade entre nós e entre a nossa casa. É um momento de dor, mas ao mesmo tempo de muita conquista que tem que ser valorizada“, disse Taís.

As gravações do novo projeto assinado por Jorge Furtado e escrito por um grupo de roteiristas foram feitas na casa dos globais, no Rio de Janeiro. Com isso, os artistas precisaram carregar caixa, mexer iluminação, fazer a própria maquiagem, entre outras coisas.

“Foi uma comprovação de que o trabalho faz bem pra gente. Temos a sorte de conseguir trabalhar com o que gostamos. Tivemos que carregar caixa pesada com equipamentos. A casa tem três andares. No começo, eram seis caixas. Na hora da gravação, chegaram doze caixas, mais treze de figurino“, lembrou o ator rindo.

Entrando no quinto mês de quarentena, Taís ressaltou que está repensando sobre as prioridades da vida. “Não precisa ter uma casa tão grande desse jeito! No começo da pandemia, estava igual a minha personagem, que já começa acima do tom“, disse.

