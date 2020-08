Filha de Zezé Di Camargo fica chocada com vídeo de Zilu de biquíni na piscina

Fruto do relacionamento de Zezé Di Camargo com Zilu Camargo, Camilla Camargo se mostrou chocada com o vídeo recente que a mãe publicou no Instagram.

Nas imagens, a socialite surgiu curtindo a vida como nunca em uma jacuzzi, mostrando seu corpão em um biquíni fininho, e causou impacto nas redes sociais.

Foi aí que a irmã mais nova de Wanessa Camargo, assim como os seguidores de Zilu, reagiu com várias carinhas de susto, como se estivesse surpresa com o vídeo.

Ainda nos comentários, Felipeh Campos comentou: “É isso, ser feliz e nada mais“. Vale lembrar que, no vídeo, Zilu deu vários closes de fio dental.

“Viver é obrigação, mas curtir a vida é uma escolha! Let’s enjoy“, escreveu na legenda, fazendo com que os admiradores deixassem mensagens de incentivo.

“Beijos de luz para as inimigas! Adoro“, disparou uma. “Aí sabe usar o dinheiro pra benefício mesmo viu, diferente de tantas que vemos! Mulherão da Porra“, disse outro.

Teve ainda quem a aconselhasse com relação aos processos, dizendo: “Zilu, para com essas bobagens, troque de advogado e não dá mole para o anão“.

Confira: