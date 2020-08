Filha do assassino de Rafael Miguel vira influencer e abre o jogo com Sonia Abrão

View this post on Instagram

Hoje quero falar com vocês sobre autoestima. Recebo muitas mensagens de pessoas pedindo conselhos sobre como se amar mais, como se aceitar como é, e em como isso afeta, causando ansiedade e outros problemas psicológicos. Por muito tempo, eu não soube responder, exclusivamente, porque também passo por esses problemas e não sei como resolvê-los. Porém, me surgiu um pensamento que me surpreendeu; De repente, me peguei pensando nas minhas características marcantes. A forma como me visto, como me maquio, como eu falo, e até nas minhas características físicas que me desagradam. Logo, pensando nisso, pensei na minha importância na vida das pessoas à minha volta. Pensei em como ser quem eu sou, ser diferente, me faz ser única. Vocês podem até pensar consigo mesmos “Ah, mas, sendo assim, todos somos únicos, o que não faz com que nos sintamos menos mal.” Bom, sim, porém, peguem esse pensamento e revertam para o fato de que, ser quem vocês são, únicos e com todas as carácteristicas que, até então, vocês não gostam, são as que vão fazer vocês serem lembrados, um dia, quando não estiveram mais aqui, pelas pessoas que os amam. Ser quem se é, como todos os detalhes, imperfeições e peculiaridades, é necessário! Primeiramente, para ser lembrado da maneira mais genuína, de modo que ninguém jamais será. Segundo, porque mundo já é caótico demais, pra se preocupar com uma das únicas coisas que deveria ser motivo pra ser feliz: poder ser diferente, em meio a tantos. Ter algo que é seu e de mais ninguém, que é sua identidade. Se amar e se aceitar é obrigatório, não opcional. Se ame! ✨ 📷: @photog.raul #selflove #selfsteem #amorproprio #loveyourself #unique