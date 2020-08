Filhas de Silvio Santos lamentam saída de Chaves do SBT

Patrícia Abravanel, Daniela Beyruti e Silvia Abravanel usaram o Instagram na última sexta-feira (31), para um desabafo em comum: o fim da história do seriado Chaves na programação do SBT. Após 36 anos de história na casa, uma briga judicial entre a Televisa e os herdeiros de Roberto Gómez Bolaños (1929 – 2014) colocou um ponto final no casamento de sucesso.

“Confesso que estou mais ou menos assim com a notícia que não vamos mais ver o Chaves no SBT”, afirmou Patrícia, com uma imagem do dia em que se vestiu de Chiquinha para o extinto programa Máquina da Fama. Em outro post, com uma imagem em tom de agradecimento.

Chateada, ela falou sobre o sucesso do seriado na programação do canal do pai. “Chaves ganhou os nossos corações sem querer querendo. Fizemos de tudo para ele ficar aqui no SBT para sempre, mas não deu. Obrigado, Chaves, por 36 anos de muita alegria. Fazer tanto sucesso, por tanto tempo, tinha que ser o Chaves! Já estou com saudades”, declarou.

Outra filha do patrão, Daniela disse que a atração “faz parte das nossas vidas” e lamentou o fim da parceria. “Amo tanto! Faz tão parte das nossas vidas. Obrigada e espero que um dia volte. As portas estarão abertas para você e toda essa turma maravilhosa que alegrou tanto a TV mais feliz do Brasil”, manifestou.

Silvia foi a terceira herdeira de Silvio Santos que criticou a saída do menino do barril da programação. Na última semana, Chaves foi o responsável pela melhora nos índices de audiência do Bom Dia e Cia. “Tristeza em ver esse barril vazio e também sem nos dar a alegria de tantos anos nessa casa, que com tanto amor e carinho acolheu a você e sua turma”, escreveu.

