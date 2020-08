Filho de Alexandre Frota mostra parte do corpo e flerta com famoso

Filho do deputado federal Alexandre Frota, com quem já teve diversos desentendimentos no passado, Mayã Frota causou em seu perfil no Instagram.



Nesta segunda-feira (3), o rapaz começou a semana causando euforia entre os fãs ao publicar uma foto na qual aparecia de costas, com parte do bumbum à mostra.



Diretamente de Portugal, sem o menor constrangimento, ele fez uma selfie de costas para o espelho e reclamou do bronze que não deu tão certo.



“Esperava marquinha, ganhou queimadura”, escreveu na legenda. Nos comentários, os seguidores reagiram imediatamente, inclusive o youtuber Gustavo Rocha.



“Gostosa”, disparou o influenciador digital. “Somos”, respondeu o filho de Alexandre Frota. “Vai Guh, casa com ele, um casal biscoitando”, sugeriu um fã.



Alguns ainda chegaram a questionar a sexualidade de Mayã e perguntaram: “Não era hétero?”. Mas ele rebateu: “Hétero não pode tirar foto de costas agora, entendi”.



Recentemente, ele arrancou suspiros dos seus seguidores ao publicar uma série de fotos em seu perfil no Instagram, na qual exibe o corpo bem torneado.

Os cliques, claro, não passaram despercebidos pelos internautas que lotaram a publicação de comentários. “Vai viajar, anjo?“, questionou um em alusão à “mala” que Mayã carregava dentro da peça íntima. “Um Deus grego“, elogiou outro.

Vale lembrar que Mayã ficou conhecido após criticar a eleição do pai famoso como deputado federal em outubro passado, com um desabafo nas redes sociais. O rapaz acusou o ex-ator de querer abortá-lo e de ser viciado em cocaína. Alexandre Frota negou as palavras do filho.

