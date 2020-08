Filho de Arlindo Cruz, Arlindinho abre o jogo sobre a saúde do pai

Arlindinho, filho do músico Arlindo Cruz, abriu o coração em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, e falou sobre a saúde do pai. O papel da última quinta-feira (6) mostrou o cantor fazendo revelações pessoais sobre a vida do artista, que está se recuperando de um AVC.

“Estou fazendo isso desde os 12 anos, então já errei muito. De fato, bati muita cabeça, mas acho que os erros me ajudaram bastante. Tive o aval do meu pai, que passou a ser o meu parceiro de samba. Me deu muita segurança para trabalhar, para seguir e conquistar meu espaço“, iniciou Arlindinho ao comentar a carreira na música.

Sobre o estado de saúde do pai, Arlindinho explicou que Arlindo Cruz vem melhorando e já fala algumas coisas. E compartilhou o que faz para tentar agradá-lo em momentos mais tristes.

“Tem dia que ele está mais tristinho, não quer falar, não quer interagir tanto, e em outros ele já está mais feliz, depende bastante. Como as limitações o deixam mais choroso às vezes, sorrindo, eu canto sambas para ele“, disse o músico.

Indagado sobre quem é o Arlindo pai, o cantor relembrou um momento íntimo de sua infância. “Ele é aquele cara que saía do show às 7h da manhã e às 9h estava no meu torneio de futebol da escola. Às vezes até virado“, reviveu para ressaltar a generosidade do pai.

“Ele dá o que ele pode. Eu lembro de ter pedido um beijo a ele, antes da pandemia, e ele me deu um beijo. O que ele pode me dar hoje é um abraço, um beijo. E se ele puder me dar o mundo, ele vai me dar o mundo, sabe? Agradeço muito a Deus pelo pai que tenho!“, concluiu.