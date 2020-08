Filho de Bolsonaro ameaça Globo após reportagem polêmica do Fantástico

O Fantástico, da Globo, fez uma grande reportagem sobre a investigação do Facebook que derrubou páginas de assessores próximos à família Bolsonaro. Segundo a denúncia, os perfis eram utilizados para disseminar fake news e promover ataques contra adversários do presidente.

Após a polêmica matéria, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) utilizou o seu Twitter para criticar a emissora e a denúncia. “A Globo está cega. Apenas quer nos triturar. Não ficará assim“, escreveu o político.

O filho do presidente da República ainda disparou: “Eles usam metodologia que lhes é conveniente e publicam essas asneiras. Globo, como está em guerra particular contra o presidente que não lhes dá o que querem, divulga essas fake news”.

Durante a reportagem, o Fantástico apresentou a proximidade entre assessores que se fingiam, inclusive, de “jornalistas” com Jair Bolsonaro, seus filhos e deputados bolsonaristas.

O anúncio do Facebook da remoção de um conjunto de contas e páginas brasileiras foi no dia 8 de julho. Segundo a plataforma, era um esquema com dezenas de perfis, que escondiam a verdadeira identidade dos criadores. Essas contas acumulavam cerca de 2 milhões de seguidores no Facebook e no Instagram.

A Globo está cega. Apenas quer nos triturar. Não ficará assim. https://t.co/QNWRWlNMeQ — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 3, 2020