Filho de Emílio Surita, Eric Surita cria banheiro unissex na Jovem Pan e divulga vídeo

Filho mais velho de Emílio Surita, Eric Surita surpreendeu a todos e promoveu uma mudança nos corredores da Rádio Jovem Pan, a fim de promover a inclusão social em seu local de trabalho.

No lugar das placas que indicam a separação entre o banheiro feminino e o masculino, ele colocou placas que indicam que ambos os banheiros são livres para todos os gêneros.

“São pequenas ações que melhoram o mundo”, escreveu na legenda, dividindo opiniões entre os fãs nos comentários. A empresa também fez questão de repostar o vídeo em seu perfil.

“Puts, a cada post eu me apaixono mais”, declarou um seguidor, encantado com a atitude do apresentador. “Acho bacana a iniciativa, mas muitos homens não estão prontos para essa evolução”, discordou outro.

Mas uma fã explicou: “O banheiro é único, tem chave, ou seja, vai 1 pessoa por vez. Assim como se tivesse apenas um banheiro, daria na mesma”.

Vale lembrar que, dias atrás, Eric contou que foi expulso de casa por seu pai quando revelou que é bissexual. Após a repercussão, ele confirmou a sexualidade, mas não entrou em detalhes sobre a reação do pai.

“Nossa família sempre foi muito reservada quanto a aparições públicas e mídias sociais no que diz respeito a foro íntimo e vida privada, então peço para respeitarem nosso espaço também”, declarou.

Eric Surita também garantiu que acredita que “todos somos bissexuais em algum grau” e se colocou a favor de debates sobre o assunto “para que certos valores sejam repensados para todos nós”.

“É importante sim que o assunto seja debatido publicamente para o nosso desenvolvimento sociocultural e para que certos ‘valores’ sejam repensados por todos nós. Sei o quão complicado é para os jovens assumirem um padrão comportamental do qual não corresponde ao tradicional frente a outras gerações. Tenho total consciência também dos abalos psicológicos e consequências sociais que isso vem a causar“, afirmou.

O filho de Emílio Surita ainda abordou os preconceitos tanto no movimento LGBTQIA+ quanto na sociedade como um todo, mas que tem uma opinião controversa sobre o tema. “Creio sim que todos somos bissexuais em algum grau – não necessariamente sexual. Porém essa é apenas uma percepção de mundo, vejo outras opiniões com o maior respeito”, dissertou.

Confira: