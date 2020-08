Filho de Emílio Surita rasga elogios a Arthur Aguiar e diz o que faria com ele

Filho de Emílio Surita, Eric Surita voltou a repercutir nas redes sociais por conta de uma nova declaração no Stand Up Jovem Pan da última segunda-feira (10), ao citar Arthur Aguiar.

Na ocasião, ele falava sobre relacionamentos abertos, deixando claro que acredita na poligamia, e acabou citando o ex-marido de Mayra Cardi como um exemplo de monogamia que não dá certo.

“Vocês acreditam na monogamia? As tradições estão aí para serem quebradas. Muitos artistas estão tendo seus casamentos encerrados por causa da monogamia”, iniciou.

“Vamos pegar como exemplo Arthur Aguiar”, declarou, sendo interrompido por um dos colegas, que disparou: “Eu pegaria o Arthur”. E Eric complementou: “Eu pegaria muito, gato, gostoso…”.

“Mas se ele tivesse feito um acordo com a Mayra, estaria tranquilo. Só precisaria de um contrato verbal”, defendeu, ao citar as constantes traições do ator, que foram expostas recentemente.

Vale lembrar que, dias atrás, Eric contou que foi expulso de casa por seu pai quando revelou que é bissexual. Após a repercussão, ele confirmou a sexualidade, mas não entrou em detalhes sobre a reação do pai.

“Nossa família sempre foi muito reservada quanto a aparições públicas e mídias sociais no que diz respeito a foro íntimo e vida privada, então peço para respeitarem nosso espaço também”, declarou.

Eric Surita também garantiu que acredita que “todos somos bissexuais em algum grau” e se colocou a favor de debates sobre o assunto “para que certos valores sejam repensados para todos nós”.

“É importante sim que o assunto seja debatido publicamente para o nosso desenvolvimento sociocultural e para que certos ‘valores’ sejam repensados por todos nós. Sei o quão complicado é para os jovens assumirem um padrão comportamental do qual não corresponde ao tradicional frente a outras gerações. Tenho total consciência também dos abalos psicológicos e consequências sociais que isso vem a causar“, afirmou.

O filho de Emílio Surita ainda abordou os preconceitos tanto no movimento LGBTQIA+ quanto na sociedade como um todo, mas disse que tem uma opinião controversa sobre o tema. “Creio sim que todos somos bissexuais em algum grau – não necessariamente sexual. Porém essa é apenas uma percepção de mundo, vejo outras opiniões com o maior respeito”, dissertou.

Confira (a partir do minuto 29):