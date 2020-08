Filho de Fábio Assunção assume vontade de seguir carreira do pai e ator opina

Fábio Assunção está há 30 anos na televisão, colecionando papéis marcantes e atuações igualmente competentes. Na sua vida pessoal, o artista passou por algumas polêmicas e recentemente tem exposto o relacionamento com o filho mais velho.

O ator foi entrevistado pela GQ Brasil e falou como enxerga a interação com João Assunção, de 17 anos: “Eu busco ter uma relação horizontal com meus filhos. Sem imposições hierárquicas. É tudo muito conversado. Quando há diálogo a relação fica muito mais prazerosa”.

O garoto, que há pouco tempo estava em aulas de surf com o pai, falou do mês que passou na casa do Fábio: “Foi a primeira vez que vim sem ter data para voltar, compromisso com a escola. Então pudemos aproveitar o tempo com calma. Até treinamos juntos e fizemos aula de surfe“.

João terminou o ensino médio em 2020, pretende entrar para a faculdade em 2021 e revelou o desejo de se tornar ator, bem visto pelo experiente pai: “Quero ser ator. A trajetória do meu pai me influenciou completamente. Nós conversamos muitos sobre os aspectos técnicos de seu trabalho, mas também de filmes e séries, de roteiro, direção, esmiuçamos todos os aspectos. Nossa relação atingiu muita maturidade nesse período“.

Fábio Assunção, depois de problemas com drogas e bebidas, tem sido exaltado por seguidores ao adotar um estilo de vida mais fitness e livre de tais vícios. Sobre a nova fase, o galã pontuou sobre a boa repercussão: “A internet acaba aproximando as pessoas. Vejo de forma positiva as interações e valorizo. São 30 anos de TV — é mais da metade da minha vida. Essa relação com o público foi construída a bases sólidas. Tenho um respeito sagrado por eles, meu trabalho vai além de realização pessoal, é principalmente para levar prazer às pessoas“.