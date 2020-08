Filho de Faustão aparece em clique raro e relógio de R$ 263 mil chama a atenção

João Silva, filho de Fausto Silva, parece que puxou ao pai até mesmo no gosto por relógios. Aos 16 anos, o jovem já usa o característico acessório do apresentador da Globo.

Segundo o jornal Extra, João, que está passando férias em Portugal, apareceu recentemente com um relógio bem grande, assim como os usados por Faustão. Feita de ouro, a peça custa 47 mil dólares, cerca de 263 mil reais.

E esse não foi o único usado pelo filho do apresentador. Nas redes sociais, o adolescente apareceu com um modelo que custa 145 mil dólares, ou seja, algo em torno de 812 mil reais.

Vale lembrar que recentemente o rapaz foi visto ao lado do pai em uma foto publicada por Luciana Cardoso no Dia dos Pais. Na imagem, que a esposa do artista legendou com a frase “grande pai”, estavam seus dois filhos com o animador da Globo, João e Rodrigo, além de Lara, fruto do casamento de Faustão com Magda Colares.

Cabe lembrar que o jovem, de 16 anos fez uma cirurgia bariátrica há alguns meses. João seguiu o exemplo do apresentador, que em 2009 se submeteu ao procedimento e perdeu mais de 40 quilos.