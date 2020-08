Filho de Gugu Liberato entra em faculdade de Comunicação nos EUA

O filho mais velho de Gugu Liberato, que faleceu em novembro de 2019, deu um pontapé inicial para seguir os passos do pai. João Augusto Liberato atualizou o seu perfil no Instagram e anunciou que entrou na faculdade de Comunicação e Administração na Flórida, nos EUA.

Além de ter se tornado um dos maiores comunicadores do Brasil, Gugu sempre foi considerado um grande empresário. Não à toda deixou muitos bens e empresas para sua família. Com a nova atitude, o jovem de 19 anos pode, então, administrar muito bem a situação deixada pelo pai.

Cabe lembrar que, em maio, João Augusto festejou com a mãe, Rose Miriam, e as irmãs gêmeas, Sofia e Marina, de 16 anos, a sua formatura no High School, que é o ensino médio americano.

Na época, o jovem havia revelado que iria entrar para a faculdade, porém ainda não tinha contado qual curso iria estudar. “O começo de uma nova fase: faculdade! Quero agradecer a minha família que acreditou em mim e principalmente meu pai, que sempre me ensinou a correr atrás dos meus sonhos e objetivos na vida“, afirmou ele, na ocasião.

Na última semana, uma outra novidade sobre o discreto João veio à tona. Ele namora a americana Gracie, de 18 anos, que postou uma foto com o amado.