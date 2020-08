Filho de Gugu Liberato lembra do apresentador em pleno Dia dos Pais

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, decidiu mais uma vez homenagear o seu pai no Instagram. O jovem postou fotos em que aparece ao lado do apresentador para celebrar o Dia dos Pais, neste domingo (9).

A postagem foi feita há poucos meses de completar um ano da morte do comunicador, que faleceu em novembro de 2019 após um acidente doméstico. João, então, compartilhou nos stories da rede social, fotos dele, o pai e as irmãs Marina e Sofia ainda na infância.

“Feliz dia dos pais, meu pai amado”, escreveu o estudante. Uma outra foto mostra João Augusto criança e o pai rindo, em plena época do Natal.

Desde a morte do apresentador, cabe lembrar, Rose Miriam, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, trava uma batalha pelo reconhecimento de união estável com ele.

Recentemente, o filho mais velho do famoso publicou em seu perfil no Instagram fotos da sua formatura do ensino médio, nos Estados Unidos.

Nas imagens, o jovem de 18 anos aparece de beca e chapéu de formando, posando ao lado da sua mãe, Rose Miriam, e as irmãs Marina e Sofia. Há uma outra foto de um porta-retrato na qual ele aparece ao lado do pai, morto no último mês de novembro, vítima de um acidente doméstico.

“Quero agradecer à minha família que acreditou em mim e principalmente meu pai que sempre me ensinou a correr atrás dos meus sonhos e objetivos na vida“, escreveu ele na legenda da publicação.