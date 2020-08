Filho de Gugu Liberato surge em foto rara com a namorada

Assim como o pai, João Augusto Liberato, o filho mais velho de Gugu Liberato e Rose Miriam Di Matteo, é bem discreto nas redes sociais. No entanto, ele apareceu ao lado da namorada em uma nova publicação no Instagram.

A norte-americana Gracie, que fez 18 anos nesta quarta-feira (12), foi quem postou a primeira foto ao lado do namorado. A jovem ainda mostrou cliques da comemoração, com direito a bolo e doces, e com outros familiares.

“Nunca pensei que faria isso no meu 18º aniversário. Foi um bom aniversário”, escreveu Gracia na legenda da publicação.

Ainda em briga judicial com a família de Gugu Liberato, Rose Miriam também fez uma homenagem à Gracie. Nos Stories, a mãe de João Augusto publicou uma foto da garota com um cachorro para desejar os parabéns.

Cabe lembrar que, além de João, a médica e o apresentador, que morreu em novembro de 2019, também são pais das gêmeas Marina e Sofia, de 16 anos.