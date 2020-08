Filho de Hebe dispara contra série da Globo e fala sobre padrasto Lélio

O filho de Hebe Camargo (1929-2012), Marcello Camargo, voltou a detonar a série biográfica da apresentadora, que está sendo exibida pela Globo. O herdeiro da apresentadora reclamou de várias histórias narradas na produção, como o fato da relação da artista com a bebida.

“Me decepcionou demais. Não a reconhecia no filme com um copo de uísque na mão o tempo inteiro, ela não bebia assim”, disse Marcello, sobre um dos pontos que mais o deixou chateado, para o TV Fama, da RedeTV!.

O famoso também garantiu que nunca viu seu padrasto Lélio Ravagnani agredir sua mãe, nem com um tapa, como teria sido retratado pela produção criada, originalmente, para o Globoplay.

“Houve muitas brigas, de barulho, gritaria, de eu acordar com a gritaria, mas de ele (Lélio) bater nela eu nunca vi, não e eu jamais permitiria porque eu morava junto. Jamais permitiria que chegasse a este ponto“, declarou

Na conversa com jornalista Lisa Gomes, Marcello Camargo disse ter ficado desapontado com o fato da produção global colocar ele e o padrasto na posição de inimigos.

“Na série parece que ele me odeia. Jamais. O primeiro carro que eu ganhei na vida eu ganhei do Lélio. A gente vivia conversando de futebol, falando as coisas… depois a nossa relação ficou um pouco deteriorada por causa do excesso de brigas, o Lélio tinha muito ciúme dela (Hebe)“, explicou.

Por fim, ele também comentou a respeito de uma possível desavença entre a estrela e Silvio Santos. “Não existia relação conturbada. Ela saiu do SBT muito chateada, porque o Silvio estava numa fase de reduzir salário e ela se sentiu desrespeitada e não aceitou as condições da emissora”, confessou.