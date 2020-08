Filho de Marília Mendonça faz “cara feia” para salada e cantora brinca

O desenvolvimento de Léo, filho de Marília Mendonça, tem divertido a cantora. Nos Stories do Instagram, a sertaneja mostrou a reação do bebê ao ver um prato cheio de salada.

Com uma carinha de quem não gostou muito do que viu, Léo torceu o nariz para as folhas. “A cara de felicidade olhando para o prato de salada“, escreveu Mendonça. “Não sei a quem esse menino puxou, viu?“, brincou a rainha do sertanejo sobre o filho de 8 meses.

Como sabe que as pessoas adoram comentar tudo, Marília Mendonça esclareceu que o filho não se serviu da refeição. “Antes que comentem, ele não comeu isso viu, gente? É meme“, afirmou a mamãe.

Recentemente, o bebê chamou atenção com tanta fofura em uma postagem da sertaneja nos Stories. No vídeo, o menino aparece cantarolando junto com a mãe, que indaga os seguidores: “Eu tenho uma segunda voz. E vocês?“.

Apaixonada pelo filho, a cantora, que sempre posta registros do pequeno nas suas redes sociais, postou uma foto ao lado dele há duas semanas e se declarou. “Eu e meu maior presente de todos os anos“, escreveu.

Confira: