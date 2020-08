Filho de Mayra Cardi detona Arthur Aguiar e diz que não a quer com ele

Mayra Cardi e Arthur Aguiar selaram a paz recentemente e até postaram fotos em que aparecem juntos. Apesar disso, os dois garantem que não reataram, mas decidiram colocar um ponto final nas brigas. O filho mais velho da ex-BBB, então, desabafou sobre a situação.

Lucas, filho do primeiro casamento da famosa, usou o seu perfil no Instagram para responder perguntas de seguidores, neste domingo (23). Entre os questionamentos estava de uma internauta que quis saber qual seria a reação dele caso sua mãe voltasse com o ator.

“Eu não gostaria de tê-lo como namorado da minha mãe de volta para minha vida. Ela é uma pessoa muita boa, ele não faz bem para ela e ela não merece isso“, disparou o jovem, que é filho de Mayra Cardi com o empresário Nelson Rangel.

O rapaz completou: “Porém, ele vai estar sempre na minha vida como pai da minha irmã. Não quero ele como namorado da minha mãe. Não deu certo na primeira vez, não vai dar depois”.

Nas redes sociais, inclusive, Mayra recebeu muitas críticas por ter aceito o perdão de Arthur Aguiar, após descobrir as inúmeras traições que sofreu. Ela, então, desabafou.

“Perdão é o seguinte: essa galinha fez muita cagada com você. Esse aqui é o não perdão. Essa galinha, não está carregando isso aqui. Ela tá cagando”, disparou a famosa.

“Quem está carregando essa bigorna pesada sou eu. A minha decisão de perdoar a galinha favorece mais a mim do que a outra coisa. Essa bigorna tá pesando na minha vida, me impedindo de ser livre. Se eu quiser ficar agarrada na bigorna, é um problema meu. Eu decido perdoar. Eu decido não carregar essa bigorna. Então eu sou feliz“, acrescentou.

“Quando você perdoa, você está pronta para voar. O perdão tem a ver com você. Quando qualquer ser humano te machucar, você vai sofrer. Mas você pode escolher continuar sofrendo ou seguir. A galinha tá cagando pra você. Ela já seguiu. Eu estou me dispondo a não carregar essa bigorna e ser feliz”, explicou a influenciadora digital.