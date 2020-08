Filho de Naldo Benny é detido com droga e cantor desabafa

Naldo Benny teve um conturbado relacionamento com Branka Silva e dessa união nasceu Pablo Jorge. O garoto de 23 anos, que estava focando em sua carreira musical, foi surpreendido ao ser detido com drogas. Tal acontecimento gerou algumas consequências.

O cantor estava gravando uma entrevista para a rádio Playmix, nesta quinta-feira (6), e interrompeu o bate-papo com a radialista, pedindo desculpas pelo rompimento abrupto: “Não estou conseguindo mais“.

Ao lado de Ellen Cardoso, sua esposa, que também estava sendo entrevistada, adiantou o problema do filho: “Estava gravando o clipe, teve um problemaço. Estou até tonto, com a galera do escritório me chamando, já teve imprensa chamando… É meu filho, ele saiu de casa hoje cedo, para gravar um clipe“.

De acordo com informações de Fábia Oliveira, Pablo Jorge foi detido na tarde de ontem com drogas. Naldo Benny, ainda de acordo com a coluna, teria dito o seguinte sobre o ocorrido: “A informação que eu tive é que ele estava usando drogas com outros moleques e a polícia chegou e levou eles. Não sei nem o que falar”.

“Como pai eu já cobrei, já fui duro em cima disso e ele até disse para mim que não usava mais drogas. Sou contra. Não tenho nada contra quem faz uso, mas por ser meu filho, não curto esse bagulho. Estou atordoado.”

“Já fui atrás, já briguei, já tomei carro e cobrei duro. Como ele tem 23 anos, eu não tenho como prendê-lo em casa. Eu apoio o trabalho e como ele foi gravar um clipe, eu fiquei tranquilo. Infelizmente, nem todos os filhos seguem os exemplos dos pais. Sempre trabalhei e nunca usei drogas. Com 23 anos, o Pablo é um homem e tem seu livre-arbítrio“, prosseguiu o artista, lamentando tal decisão do herdeiro. Até o presente momento, Pablo não se pronunciou.