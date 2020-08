Filho de Zé Felipe será reencarnação do tio Leandro, revela previsão

O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, pode estar prestes a ser pai. Namorando a influencer Virgínia Fonseca, ele recebeu uma previsão inesperada por parte de uma sensitiva famosa nas redes sociais.

Trata-se de Lene Sensitiva, que, em seu perfil no Instagram, anunciou que ele será pai de um menino e a criança será a reencarnação do tio do artista, Leandro, que formava dupla com Leonardo.

Imediatamente, o comentário começou a repercutir e até mesmo João Guilherme, irmão de Zé Felipe, reagiu, dizendo: “Amém“. Em resposta, uma fã disparou: “Vai ser titio“.

“Pela rapidez do relacionamento dele, até que tá demorando“, comentou outra. “Eu acredito, mas às vezes as pessoas falam coisas óbvias que tem muita probabilidade de acontecer“, discordou mais uma.

Vale lembrar que Zé Felipe e Virgínia acabaram de completar um mês de namoro. Para comemorar, a influenciadora digital postou fotos ao lado do amado em uma festinha.

No registros em que aparecem abraçados, os pombinhos estão entre balões dourados e de corações.

“De ontem! Surpresa de 1 mês de namoro que fiz para o lindo da minha vida“, legendou Virgínia, que ainda colocou no cenário balões de “1” e de “M”, simbolizando o primeiro mês de amor do dois.

Zé também postou fotos do momento especial para o casal. Carregando a amada nas costas nos cliques, o filho de Leonardo escreveu: “Surpresa de 1 mês de namoro do meu amor“.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Perfeitos“, elogiou uma internauta. “Amo vocês. Shippo muito“, escreveu outra. “Ai, gente! Que lindos“, afirmou mais uma. “Melhor casal“, escreveu uma quarta.

Confira: