Filho solta o verbo sobre goleiro Bruno e jogador surpreende com a resposta

O goleiro Bruno continua causando polêmica nas redes sociais e, desta vez, o caso envolve seu filho, Bruninho, fruto da relação com a modelo Eliza Samudio, assassinada em 2010.

A criança está com 10 anos de idade e vive com a avó em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e em entrevista ao site ContilNet, declarou que o pai “deveria ficar em prisão perpétua”.

Bruno, porém, não pareceu ter se abalado com a declaração e, em seu perfil no Instagram, em comemoração ao Dia dos Pais, uma fã questionou a ausência do garoto.

Sem rodeios, Bruno respondeu: “Primeiro temos que saber do resultado do DNA, se for comprovado com certeza terá muitas fotos com ele”.

Na foto publicada, o goleiro estava com a filha mais nova, que teve com a atual esposa. O exame de DNA do filho mais velho, porém, ainda não foi realizado.

Em entrevista ao jornal Extra, a mãe de Elisa declarou que Bruno exige que o exame de DNA seja feito em Minas Gerais, enquanto ela mora no Mato Grosso do Sul.

“Por que fazer esse exame em Minas Gerais se o domicílio do meu neto é aqui em Campo Grande?”, questionou Sônia Silva Moraes, de 54 anos.

“Em 2010, eu ofereci o meu material genético e do meu neto para fazer o exame de DNA, e o Bruno não quis. E ele toda a vida disse que não tinha necessidade de fazer porque ele era o pai. Por que que agora diz que não pode ser o pai?”, revelou.

Na entrevista recente, Bruninho encarou o pai ao falar: “No mínimo, ele deveria ficar em prisão perpétua, porque eu acho uma sacanagem tirar a vida de um ser humano”.

“Não existe nenhum motivo que explique isso. Nenhum. Infelizmente ele é uma ameaça para a sociedade, e eu me sinto muito ameaçado com isso”, completou.

Vale lembrar que Bruno foi condenado a 22 de anos e três meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio, mas obteve a progressão de pena e está em regime semiaberto desde julho de 2019.

Confira: