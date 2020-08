Filho único de Hebe Camargo exibe detalhes da mansão da apresentadora

Marcelo Capuano Camargo, filho único de Hebe Camargo, mostrou detalhes da mansão da apresentadora através de um vídeo publicado em seu canal no YouTube. Atualmente, ele comanda o Café com Selinho, um programa de entrevistas com famosos na web.

Como a atração é gravada na casa em que Hebe vivia, o também ator acaba exibindo alguns detalhes da decoração e dos espaços que estão sendo mantidos intactos quase oito anos após a morte do ícone da televisão brasileira.

Em um dos vídeos, por exemplo, Marcelo mostra a capela construída na propriedade. Segundo ele, lá foi rezada a última missa em que ela esteve presente. “Ela desceu até a capela, com dificuldades, mas linda, sempre cheirosa. Foi um momento lindo e emocionante“, lembrou ele. A celebração foi comandada pelo Padre Marcelo Rossi.

“Hebe recebia muitas imagens de fãs e das viagens que ela fazia, como as que fez para Fátima, em Portugal. Encomendei o projeto de um santuário, mas não seria suficiente para tantos objetos. Eu tinha levado um cartão vermelho dela porque ela não aguentava mais uma obra em casa. Resolvemos então fazer escondido, de surpresa. Antes da reforma, aqui era um antigo quarto de funcionários. A obra da capela levou dois anos porque só podia ser feita quando ela estava viajando ou trabalhando fora“, explicou Marcelo.

Confira: