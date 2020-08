Filhos de Giovanna Ewbank meditam e famosas se derretem

Para acalmar os corações, Titi e Bless, filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, gostam de meditar. No Instagram, a apresentadora postou um clique dos dois em um momento de pura calmaria.

“Calma…Calma…que hoje é sexta-feira e daqui a pouco o videogame ta liberado kkkkkkk”, brincou Gioh na legenda.

Nos comentários, famosas e fãs reagiram. “Sou apaixonada por eles“, disse Brunna Gonçalves. “É muita beleza! É muito amor!”, afirmou Sabrina Sato. “Como são lindos“, elogiou Xuxa Meneghel.

“Não aguento esses dois meditando hahaha aiiii que coisinhas”, babou um admiradora. “Gente, eles são lindos demais“, comentou outra. “Coisa linda“, disse mais uma.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Bless tira um tempo para meditar. No final de julho, o filho do meio de Ewbank e Gagliasso foi filmado enquanto tinha um momento com ele mesmo. “Dica do Bless pra enfrentar a segundona HAHAHAHA. Te amo, filho!!”, derreteu-se a artista.