Filhos tentam homenagear Luciano Huck e acabam esquecendo o texto

Filhos de Luciano Huck com Angélica, Joaquim, Benício e Eva tentaram fazer uma homenagem de Dia dos Pais no Caldeirão do Huck desta semana, mas acabaram esquecendo o texto na hora da gravação.

Em determinados momentos, eles ficaram tão nervosos que começaram a rir de forma inesperada, precisando regravar diversas vezes até chegar ao resultado final.

Diante da situação, o apresentador fez questão de publicar em suas redes sociais um compilado de cenas e brincou com as tentativas, fazendo referência ao quadro Agora ou Nunca.

“Oi, papai, te amo muito. Feliz Dia dos Pais. Te amo muito, e sempre…“, dizia Eva, antes de esquecer o que diria depois e ser interrompida pela risada de Benício.

“Não pode rir, não vai dar“, dizia o garoto no pensamento. “Oi pai…“, tentou dizer ele, mas não conseguiu, começando novamente: “Oi pai, tudo bem?… Para Joaquim!“.

“Esperando o Joaquim rir“, dizia a legenda de outro momento. “Pai, eu te amo e quando você está perto de mim, eu sinto uma coisa tão forte…“, tentou Eva, novamente.

Por fim, a filha mais nova encerrou o vídeo limitando-se a dizer: “Feliz Dia dos Pais! O melhor pai do mundo“. “Amo vocês. Gaiatice total“, escreveu Luciano na legenda do vídeo.

Nos comentários, eles receberam vários elogios dos fãs de seus pais. “A voz do filho mais velho é parecida com a dele“, disparou um internauta.

“Coisa boa saber que não fui a única pra conseguir gravar algo! Pensa no parto pros meninos não rirem aqui! Misericórdia“, brincou outra.

“Tô me sentindo tão velha vendo o Joaquim desse tamanho“, revelou mais uma.

Confira: