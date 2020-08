Filme de terror O Exorcista vai ganhar nova versão em 2021

O Exorcista, clássico filme de terror dos anos 1970, deverá ganhar uma nova versão cinematográfica prevista para estrear já no próximo ano. As informações foram divulgadas pelo site Deadline, que apurou movimentações relacionadas ao desenvolvimento de um reboot do longa pela produtora Morgan Creek.

No entanto, vale lembrar que a produtora afirmou em 2015, por meio de sua conta oficial no Twitter, que não produziria nenhuma nova versão do filme clássico. Aparentemente, as coisas mudaram de rumo.

Por enquanto, não há grandes detalhes acerca do novo filme, como elenco e equipe criativa de desenvolvimento.

(Warner/Reprodução)Fonte: Warner Bros.

O Exorcista foi lançado originalmente em 1973, baseado no romance homônimo de William Peter Blatty. Dirigido por William Friedkin, a história aborda o encontro de um padre (interpretado por Max von Sydow) e uma garota (Linda Blair) que foi possuída pelo demônio.

As cenas de arrepiar marcaram o imaginário das pessoas da época, transformando o design de produção do filme reconhecido no mundo todo.

Algumas sequências foram lançadas posteriormente, mas nenhuma delas obteve o mesmo sucesso como o do primeiro filme — que, inclusive, muitos estudiosos do cinema consideram como único.

Uma série de TV, derivada da obra clássica, foi lançada em 2016 e exibida na Fox com duas temporadas. Segundo o Rotten Tomatoes, a produção televisiva recebeu 89% de aprovação dos usuários do site. Mesmo cancelada, a obra parece ter resgatado um pouco da força narrativa do longa original.

Resta aos fãs aguardar por novidades relacionadas ao novo projeto, que, caso seja bem feito, deverá apresentar para novos públicos a história criada por Blatty.