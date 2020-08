Fina Estampa – Capítulo de Sábado (08/08): Pereirinha dispensa Tereza Cristina

A Globo exibe neste sábado, 08/08, mais um capítulo da novela Fina Estampa. Confira o resumo:

Gouveia explica para Beatriz e Celina como será o processo que enfrentarão. Beto entra em contato com Esther, e Guaracy fica perplexo ao saber que Beatriz denunciou Danielle.

Alice estranha a depressão de Íris. Pereirinha dispensa Tereza Cristina, que fica furiosa. Griselda consola Guaracy, e os dois acabam se beijando.

Esther chega com Vitória a uma casa de campo. Juan fica impressionado com a disposição de Wallace no treino. Guaracy revela a Paulo que Esther fugiu porque a mãe biológica de Vitória quer afastá-la da filha.

Fina estampa

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sábado, após o Jornal Nacional

Horário: 21h35