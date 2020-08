Fina Estampa – Capítulo de Sábado (22/08): Griselda apoia decisão de Teodora

A Globo exibe neste sábado, 22/08, mais um capítulo da novela Fina Estampa. Confira o resumo:

Quinzé conta para Griselda que viu a mulher que o dopou. Vilma posta o vídeo de Solange na internet. Beatriz pede uma indenização por danos morais a Danielle. Tereza Cristina cobra de Ferdinand a encomenda que fez para acabar com a festa de casamento de Amália.

Guaracy decide ir até a Fio Carioca. Mônica avisa a Danielle que, por causa do escândalo, dificilmente conseguirá a guarda de Pedro Jorge. Paulo decide acabar com a entrevista ao perceber as más intenções de Beto Junior contra Esther.

Guaracy vê Paulo consolando Esther. Ferdinand conta para Tereza Cristina que Griselda descobriu seu envolvimento nos atentados contra sua família. Griselda diz a Teodora que acredita em sua vontade de reatar com Quinzé.

Fina Estampa

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sábado, após o Jornal Nacional

Horário: 21h35