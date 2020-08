Fina Estampa – Capítulo de Segunda-Feira (10/08): Griselda lembra do beijo em Guaracy

A Globo exibe nesta segunda-feira, 10/08, mais um capítulo da novela Fina Estampa. Confira o resumo:

Teodora é obrigada a andar com os seguranças contratados por Griselda. Griselda lembra do beijo em Guaracy. Celina garante que Beatriz ficará com Vitória. Esther pede à caseira de Itaipava que não conte a ninguém sobre sua presença.

Paulo recebe os croquis da próxima coleção enviados por Esther. Crô sugere que Baltazar faça um vídeo para divulgar o CD de Solange. Glória procura Guaracy. Beto Junior publica a história de Esther, e todos ficam alarmados. Danielle se apavora com a quantidade de repórteres em seu consultório.

Fina estampa

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sábado, após o Jornal Nacional

Horário: 21h35