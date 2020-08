Fina Estampa – Capítulo de Sexta-Feira (21/08): Teodora pede para reatar com Quinzé

A Globo exibe nesta sexta-feira, 21/08, mais um capítulo da novela Fina Estampa. Confira o resumo:

Tereza Cristina revela o segredo do cofre para Pereirinha. Teodora pede para reatar o casamento com Quinzé. Dagmar enfrenta Zuleika. Baltazar se enfurece ao ver Daniel filmando Solange.

Renê observa a casa de Griselda. Daniel e Vilma vibram com o resultado do vídeo que editaram sobre Solange. Renê oferece o buffet do Brasileiríssimo como presente de casamento a Amália, mas Griselda não aceita.

Celina fala para Beatriz que Esther concederá uma entrevista exclusiva para Beto Junior na Fio Carioca. Quinzé vê a mulher que o dopou conversando com Ferdinand.

Fina Estampa

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sábado, após o Jornal Nacional

Horário: 21h35