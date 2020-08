Fina Estampa – Capítulo de Terça-Feira (11/08): Paulo procura Esther

A Globo exibe nesta terça-feira, 11/08, mais um capítulo da novela Fina Estampa. Confira o resumo:

Griselda mostra para Guaracy as notícias sobre Esther. Celina tenta convencer Beatriz a prestar queixa contra Esther. Glória ajuda Enzo a afastar os jornalistas.

Vanessa é recontratada por Renê. Tereza Cristina nega a Patrícia que esteja envolvida com os atentados contra a família de Griselda. Crô combina um encontro com Baltazar para produzir o vídeo do CD de Solange.

Wallace conta para Dagmar que lutará contra Muralha. Paulo procura Esther. Joana revela para o delegado Paredes que a loura misteriosa e Tereza Cristina são a mesma pessoa.

Fina estampa

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sábado, após o Jornal Nacional

Horário: 21h35