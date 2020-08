Final do Troféu Inconfidência é cancelada devido a testes positivos no Uberlândia

A Federação Mineira de Futebol anunciou que a final do Troféu Inconfidência está cancelada. A decisão foi tomada após o Uberlândia, adversário do Cruzeiro na decisão, divulgar que sete atletas testaram positivo para covid-19. A Raposa já havia aceitado que a partida fosse adiada.

Em nota, a FMF explicou os motivos do cancelamento da partida. Desta forma, não dá a entender que o jogo será remarcado. Ainda não se sabe o que acontecerá em relação ao título e às premiações, mas a disputa não deve acontecer, mesmo que em outra data. A nota ainda cita que as demais definições serão tomadas e discutidas entre as partes envolvidas.

Confirmamos que fomos consultados pela Federação Mineira de Futebol e concordamos com a não realização da partida nesta quarta-feira, em solidariedade à equipe do Uberlândia. — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) August 5, 2020

O Cruzeiro entraria com uma equipe alternativa em campo, já que o foco desta temporada é a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, como destacado pelo técnico Enderson Moreira em mais de uma entrevista. A estreia na competição nacional acontece neste sábado, contra o Botafogo-SP.