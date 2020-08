Flamengo está de olho em lateral argentino

Mesmo com um elenco recheado de craques, o Flamengo segue em busca de reforços. A posição considerada carente pelos dirigentes rubro-negros é a lateral direita.

Em busca de um jogador para ser a “sombra” de Rafinha, o Flamengo sondou o argentino Alex Vigo, atualmente no Newell’s Old Boys, da Argentina. O agente do atleta, Leonardo Varino, confirmou a conversa com os rubro-negros.



Alex Vigo tem 20 anos e defende o Colón-ARG (Foto: Reprodução/Colón)

“É verdade a consulta do Flamengo. Não há negociação, eles apenas pediram uma referência do garoto e informações de quanto custaria”, disse ao site “Portal Rubro-negro”.

Vigo tem 21 anos e tem contrato com o clube argentino até 2023. No entanto, não há multa rescisória. Com isso, os dirigentes rubro-negros teriam que negociar diretamente com o Newell’s.

Além de Rafinha, o elenco do Flamengo ainda tem João Lucas e Matheuzinho como opções. Enquanto João Lucas é visto como tecnicamente muito abaixo do titular, Matheuzinho é considerado jovem e a diretoria não quer correr o risco de “queimar” o jogador.