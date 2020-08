Flamengo marca apresentação de Torrent

Com a confirmação de Domènec Torrent como novo técnico, o Flamengo já agendou a apresentação oficial do treinador para esta segunda-feira (3), no Ninho do Urubu. O espanhol já embarcou na Espanha e deve chegar ao Rio de Janeiro na parte da manhã.

Torrent será apresentado no CT do clube e vai responder as perguntas dos jornalistas de forma virtual. O Flamengo antecipou que Torrent não ai responder perguntas de jornalistas no desembarque, no aeroporto do Galeão.



(Foto: Divulgação)

O espanhol chega com três membros da comissão técnica. Jordi Guerrero Costa será o auxiliar-técnico. Jordi Gris chega para ser o analista de desempenho. Já Julian Jimenez, preparador físico, complementa o quadro técnico.

Torent chega com a missão de substituir Jorge Jesus, que acertou com o Benfica, de Portugal. O treinador espanhol tem como sua principal vitrine ter trabalhado por mais de 10 anos com Pep Guardiola.

Domènec Torrent terá uma semana para trabalhar com o elenco rubro-negros visando a estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 9 de agosto, contra o Atlético-MG, no Maracanã.