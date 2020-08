Flashcards: Como usar cartões de revisão para estudar

Flashcards ou cartões de revisão são muito utilizados por concurseiros, vestibulandos e quem se prepara para a prova do ENEM.

Consistem em cartões com os resumos de determinadas matérias, mas que são elaborados de forma bem dinâmica. O estudo a partir deles fica muito mais simples e memorável.

É um método ideal para decorar certos termos, datas, conceitos, relacionar assuntos, para citar os benefícios principais.

De acordo com alguns estudiosos, os cartões de revisão são verdadeiros ‘enganadores’ de cérebro, pois fazem com que a gente se lembre de assuntos com facilidade, sem que ele faça tanto esforço.

Quer começar a estudar por flashcards? Então para lhe ajudar, trouxemos dicas simples, confira.

Crie desenhos

Os desenhos feitos por você mesmo (a) ajudam muito a deixar os flashcards mais atrativos e, assim, mais eficientes na hora de memorizar assuntos.

Faça um desenho no lado em branco de cada cartão. O cérebro humano é excelente em recordar imagens, mas pode encontrar dificuldade em recordar palavras. Nesse caso, os desenhos ajudam as palavras, se completam.

Use cores estrategicamente

Cartões coloridos chamam a atenção do cérebro. Normalmente são usados marca-textos para grifar palavras-chave e termos importantes. Também é comum fazer molduras e pintar os desenhos feitos.

De modo geral, faça uso inteligente da cor:

Estudos descobriram que é mais provável que você lembre de anotações escritas em azul, em vez de tinta preta.

Sublinhe tópicos importantes em cores chamativas.

Destaque frases-chave.

Divida diferentes assuntos ou tópicos entre as diferentes cores do cartão de revisão.

Dupla de cartões que se conectam

Crie vários flashcards de memória diferentes para tópicos difíceis de lembrar. É muito mais provável que você se lembre das coisas se criar dois tipos de cartões para cada tópico dentro de um assunto. Assim:

Cartões com uma única palavra e sem contexto. Um exemplo bem didático: “cachorro”. Isso já lhe conectará com o tema.

Depois, prepara cartões que descrevem o sujeito ou objeto, nesse caso, por exemplo, “o que sacode o rabo e persegue os gatos?”. Isso testará sua compreensão e poder de assimilação.

Carregue-os com você

Sempre mantenha seus flashcards de revisão com você. Afinal, com eles será mais fácil de estudar na fila do banco, no trajeto dentro do transporte público, em uma viagem, etc.

Simples e diretos

Uma característica inerente aos flashcards é que são simples. Isto é, são escritos de forma direta e objetiva, sem muito texto, algo que pode confundir a mente.

Geralmente contam com palavras-chave para identificar os temas e tópicos. Não prolongue as frases para tudo ficar bem sucinto e você bater o olho para já lembrar do assunto em questão.

Acrônimos

Eles não funcionam para todos, mas para algumas pessoas é uma ótima maneira de memorizar fatos e conceitos. Crie uma palavra e, para cada letra dessa palavra você irá relacionar um conceito de tal matéria. Coloque isso em seus flashcards.

Quando o assunto for, por exemplo, Administração Pública, são sempre cobrados os princípios legais. Sendo assim, é comum que os concurseiros usem o acrônimo L.I.M.P.E. para se lembrar de todos. Ficando assim:

Há outros acrônimos já muito famosos e outros que você mesmo (a) pode criar para ajudar na memorização para concurso.

A seguir você pode dar uma olhadinha em exemplos de alguns flashcards para estudos: