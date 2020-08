Flávia Viana ostenta barriga de gravidez e responde pergunta sobre babá

Flávia Viana ficou conhecida pelo BBB7, mas seu reality show mais recente foi A Fazenda – Nova Chance (2017), onde saiu vencedora. No programa da Record conheceu Marcelo Zangrandi, está com ele até hoje e o casal espera seu primeiro filho.

A loira, que está na 29ª semana de gravidez, contou que engordou 10Kg até o presente momento, ao responder perguntas de seguidores no Stories do Instagram. Flávia curtiu o sol numa piscina neste domingo (2) e mostrou a barriga em foto publicada na rede social.

“Eu e minhas curvas preferidas! Nunca me senti tão em forma, (risos) redondinha e cheia de vida! Toda honra e toda Glória sejam dadas à Ele”, escreveu a ex-BBB na legenda do post. Respondendo um fã sobre a hipótese de contar com uma babá para cuidar de seu filho, a futura mamãe revelou: “Minha mãe vai ficar com a gente, no início, para ajudar“.

Enquanto o ensaio fotográfico prometido para terça-feira (4) não chega, os admiradores de Flávia Viana se contentaram em exaltar a ídola no campo de comentários. Antes disso, a digital influencer Mariana Saad deixou sua mensagem: “Amém amiga! Tá linda demais. Muita saúde“.

“Gabrielzinho já é muito amado e só vem trazer bênçãos e felicidades“, comentou um fã-clube da noiva de Marcelo Zangrandi. “A gravidinha mais maravilhosa… Já quero ver o Gabrielzinho aqui na terra pra gente mimar“, completou mais outro internauta. Vale citar que Flávia é mãe de Sabrina (17), fruto de um relacionamento anterior.



Confira: