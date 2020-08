Flor Fernandez expõe no SBT situação em que viu Geraldo Luís pelado

Flor Fernandez surpreendeu ao expor o momento bem íntimo que teve com Geraldo Luís. No Triturando, do SBT, desta sexta-feira (7), a comentarista confessou que olhou o apresentador da Record pelado.

O comentário da famosa aconteceu quando o programa debatia sobre sogras que expõem fotos de infância dos filhos para as noras. A integrante do Jogo dos Pontinhos, então, esclareceu a sua amizade com a mãe do jornalista da concorrente.

“Eu fiz isso com o Geraldo Luís. Consegui pegar ele nuzinho, ele quase morreu porque ninguém vê. A mãe dele era minha amiga e entregou tudo. Hoje ela está com o papai do céu, mas ele me perdoou. Não pode, nunca vou triturar sogra, amiga, irmã”, revelou a famosa.

Chris Flores, então, decidiu brincar com a revelação de Flor Fernandez, que ainda deu detalhes sobre a imagem: “Vi ele todo, nu e cru. Um gato!”.

Diferente da veterana, Gabriel Cartolano e Ana Paula Renault resolveram criticar a atitude de mostrar fotos de infância. “Eu vou triturar com muito contragosto. Sou mãe de menino e sou uma sogra em potencial”, finalizou a apresentadora do vespertino do SBT.