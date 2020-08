Fluminense está perto de definir a renovação de Matheus Ferraz

O Fluminense está próximo da renovação de contrato de Matheus Ferraz. O zagueiro já negocia a extensão do vínculo até 2021, que deve ser definido nos próximos dias.

O empresário Nilson Moura está otimista para o desfecho positivo da negociação.

“Essa renovação já iniciamos conversa. Devemos ter uma reunião na quinta-feira ou na sexta para evoluir. Está tudo muito bem, caminhando para dar certo. O objetivo é esse. Acredito que vai resolver”, disse ao portal Netflu.

Matheus Ferraz se recupera de lesão muscular. A expectativa é a de que o zagueiro volte na estreia do Campeonato Brasileiro, no domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre. O empresário afirmou que o jogador quer encerrar a carreira no clube.

“A recuperação dele foi muito boa. Ele está com um maior interesse de ficar no Fluminense, que termine a carreira no clube mesmo. Ele está muito motivado. Ele encaixou bem no clube, é um super profissional. Vai fluir tudo bem”, declarou.

Matheus Ferraz pode ganhar tempo para se recuperar da lesão, pois a partida contra o Grêmio pode ser adiada. Caso os gaúchos avancem para a final do Estadual, o confronto pela Série A deve passar para outra data.