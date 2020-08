Fone JBL Tune 750BTNC: cancelamento de ruído ‘acessível’ [Review]

Em maio de 2020, a JBL lançou o Tune 750BTNC no Brasil por R$ 699. O fone over-ear sem fio tem como diferencial cancelamento ativo de ruído e tecnologia Pure Bass para graves mais potentes.

A JBL é queridinha dos brasileiros no quesito caixa de som portátil, mas a empresa também tem seus fãs quando o assunto é fone de ouvido. Com o Tune 750BTNC, a ideia é trazer boas especificações por um preço ok.

Design

Disponível nas cores preto e azul, o JBL Tune 750BTNC tem um corpo de plástico fosco bem robusto, diferente de outros modelos mais baratos que encontramos no mercado e que parecem mais frágeis. Aqui a fragilidade maior fica por conta das dobradiças, que ficam expostas na hora de regular o tamanho a haste ou dobrar o fone.

Com 220 gramas, ele não é um fone super leve, mas é menos pesado do que um Beats Solo Pro, por exemplo. Ele fica bem confortável e firme na cabeça, e as almofadas de couro são densas e envolvem a orelha sem machucar.

A porta de carregamento é microUSB e ele também tem uma entrada de 3,5 mm para conectar o cabo de áudio (que já vem na caixa), o que significa que dá para usar o fone com fio quando a bateria estiver fraca. Não, ele não tem suporte USB-C.

A parte ruim é que ele não tem resistência à água, então não é a melhor opção para quem vai suar litros na academia ou andar na chuva usando os fones. Outra coisa que senti falta foi um case ou um saquinho mesmo para guardar o fone na hora de guardar ou transportar.

Recursos

Todos os botões de reprodução estão na concha direita. Para trocar de música é só pressionar e segurar um pouco o botão de volume (o botão de diminuir volta e o de aumentar avança). O botão entre os volumes atende ou desliga chamadas de voz (com a ajuda do microfone embutido), dá pause e play na música e aciona a Siri ou o Google Assistente se você clicar duas vezes.

Segurar o botão de liga e desliga por uns cinco segundos permite parear manualmente o Bluetooth. Para ativar ou desativar o cancelamento de ruído, é só segurar por uns dois segundos o botão dedicado. Quando ele está ativado, a luzinha fica branca. É difícil apertar os botões sem querer, pelo posicionamento e porque eles são bem firmes também.

Informação não tão legal: ele só suporta o Bluetooth 4.2 e não 5, que é o padrão mais recente e, consequentemente, mais estável. Na prática, isso significa distâncias de pareamento mais curtas, ou seja, você não pode se distanciar tanto assim do celular ou do computador, e também menos eficácia na hora de economizar bateria na conexão sem fio.

Peso: 220 g

Driver: 40mm

Versão Bluetooth: 4.2

Intervalo de frequência: 20 Hz a 20 KHz

Potência de transmissão Bluetooth: 5>

Bateria

Uma coisa legal é que quem quiser desativar o cancelamento de ruído para economizar bateria já vai ter um isolamento legal pelo design do fone em si. Com o cancelamento desativado a bateria dura umas 15 horas, mas se o recurso estiver desativado o número sobe para 22 horas.

Ele demora mais ou menos duas horas pra carregar de 0 a 100%.

Qualidade de som

O cancelamento de ruído é muito bom, mas não dá pra ajustar ou escolher um Modo Ambiente, por exemplo, usando um aplicativo. O problema é que essa falta de um controle externo maior limita os ajustes de som como um todo, sem ter a opção de equalizar da forma que você mais gostar.

Mas para os usuários que não são tão exigentes com essa dinâmica de áudio, o som no Tune 750BTNC agrada demais. Ele é bem limpo, equilibrado, mas tem aquele tendência pro grave mais profundo e potente por conta da tecnologia Pure Bass, da JBL. Pra quem gosta de curtir as linhas de baixo mais pesadas, é uma ótima pedida.

Essa tecnologia que eu falei dá aquele peso no grave, mas não atrapalha outros detalhes da música, deixando os médios limpinhos. Ou seja, os audiófilos podem sentir falta de uma opção de uma função de equalização, mas quem quer ouvir um som para se distrair ou dar uma fugida do barulho a sua volta, vai ficar bem satisfeito.

Vale a pena?

O JBL Tune 750BTNC oferece o mesmo padrão de qualidade de som e de cancelamento de ruído de alguns rivais que custam muito mais do que ele. Mas se você está esperando uma experiência mais parecida com Sony WH-1000XM3, desce um pouco daí, porque ele foi lançado aqui no Brasil por R$ 1.700, e esse JBL custa menos de R$ 700.

Esse fone é uma ótima escolha pra quem quer uma experiência bacana de cancelamento de ruído, com boa qualidade de som e conforto para umas boas horas pendurado na cabeça.