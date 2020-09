Fora da Globo, Renato Aragão é homenageado por Sandra Annenberg

Recém-dispensado após 44 anos de parceria com a Globo, Renato Aragão foi homenageado por ninguém menos que Sandra Annenberg nas redes sociais.

Por meio do Instagram, a apresentadora do Globo Repórter revelou que encontrou fotos antigas com o humorista e fez questão de publicá-las, junto com um lindo texto.

“Li hoje que Os Trapalhões saíram do ar há 25 anos! Coincidentemente, organizando gavetas, encontrei estas fotos de uma entrevista q fiz com o grande Renato Aragão para o JH”, declarou.

“Pelo tamanho da barriga, foi em 2003, ano em que nasceu minha Elisa Annenberg. Memórias compartilhadas com vocês”, escreveu Sandra na legenda.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. “E você não mudou nada!!!!”, disse uma. “Como assim o mesmo rosto lindo até hoje?”, perguntou outra internauta.

“E você Sandra, sempre com a expressão rosto de ‘sou apaixonada pelo que faço’”, comentou mais uma seguidora. Vale lembrar que Renato falou recentemente sobre sua saída da Globo.

“Eu não saio da Globo e nem a Globo sai de mim. Nós ficaremos eternamente juntos. As portas estão abertas para fazermos o que quisermos, tanto eu quanto a Globo”, declarou, em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

“Fiz muitos amigos na Rede Globo ao longo desse tempo todo que eu trabalhei lá e e vou continuar amigo de todos, pra sempre. Amigo da família Rede Globo, da família Marinho e de todas as pessoas, porque eles sempre estarão dentro do meu coração”, completou.

O que chateou um pouco o artista foi o tempo que ele passou com contrato, mas sem estar no ar: “Me incomodava bastante, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Gosto de inovar e ficar parado me incomodava, sim. Não gosto de ficar parado”.

Mas isso não fez com que Aragão tivesse arrependimentos do que fez por lá. “Se pudesse, [faria] ainda melhor“, garantiu.

Quando questionado se toparia fazer humor em outras emissoras, o ex-global exibiu disposição. “Estou aberto a todas as negociações e convites que me fizerem. Vou adorar”, afirmou. “Se me oferecessem um programa eu aceitaria na hora”, revelou.

