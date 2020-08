Fortaleza: volta às aulas escalonada e com modelo híbrido

Na visão do promotor de Justiça e coordenador do Núcleo de Defesa da Educação do Ministério Público do Ceará (MPCE), Elnatan de Oliveira, as diretrizes do Conselho estão em concordância com as medidas sanitárias já pensadas em diversas reuniões ocorridas entre o órgão que representa e as secretarias de educação.

“O Ministério Público, ao analisar o parecer, tem a opinião de que obedece ao protocolo das unidades públicas de saúde do Estado. A segurança aí sim é que o MP tem que ver junto à comunidade escolar. Esse trabalho tem que ser sincronizado porque eu observo que a grande maioria dos pais não se sente segura da aula presencial na sua plenitude”, avalia o promotor.

A Secretaria Municipal da Educação (SME) afirmou, por nota, que um grupo de trabalho está discutindo e elaborando um plano de retorno às aulas, levando em consideração aspectos pedagógicos, de provimento escolar, infraestrutura e gestão.

“O plano em elaboração trabalha com as várias possibilidades geradas pelo cenário ainda indefinido com relação ao retorno das atividades presenciais, com foco na estruturação da Rede Municipal de Ensino para o atendimento da comunidade escolar da melhor forma possível”, anota a Secretaria. A Pasta ainda ressaltou que seguirá, rigorosamente, todas as medidas de segurança sanitária orientadas além de interlocução com categorias profissionais.