Fortnite também é banido da Google Play Store

Após ser removido da App Store por “tentar passar a perna na Apple”, o jogo Fortnite também foi banido da Google Play Store, no início da noite desta quinta-feira (13). O motivo é o mesmo do problema com a Maçã: a introdução de um método de pagamento da própria desenvolvedora, que burla a taxa cobrada pelas lojas oficiais de apps.

Em comunicado publicado pelo The Verge, um porta-voz da gigante das buscas afirma que mesmo com regras mais flexíveis, a Google estabelece limites na publicação de jogos. Um deles é a obrigatoriedade de usar o método de pagamento da companhia.

“O ecossistema aberto do Android permite que os desenvolvedores distribuam apps por meio de várias lojas de aplicativos. Para desenvolvedores de jogos que optam por usar a Play Store, temos políticas consistentes que são justas e mantêm a loja segura para os usuários”. O representante da empresa disse ainda que discutirá com a Epic Games a possibilidade de retorno do game à plataforma.

Com o novo sistema de pagamentos, o usuário tem desconto em relação à loja oficial.Fonte: Epic Games/Divulgação

Mesmo com a remoção do Fortnite da Play Store, o jogo ainda pode ser baixado no Android, já que o sistema permite o download por meio de outras fontes. Ele está disponível no site da Epic e também na Samsung Galaxy Store, essa última para dispositivos da fabricante sul-coreana.

Briga com a Apple esquenta

A Epic ainda não se pronunciou sobre a proibição no Android. Já em relação à briga com o Apple, a produtora resolveu processar a gigante de Cupertino. Na ação, ela acusa a dona do iPhone de “práticas injustas e anticompetitivas”, para manter o monopólio na distribuição de apps e no processamento de pagamentos pelo iOS.

E não parou por aí. A produtora também lançou um vídeo parodiando o comercial icônico da Apple, “1984”, no qual a empresa criticava o monopólio de suas concorrentes. Veja abaixo: