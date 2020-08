FPF define datas e horários da final do Campeonato Paulista

Os jogos da final do Campeonato Paulista tiveram as datas e horários confirmados nesta segunda-feira. O primeiro duelo entre Corinthians e Palmeiras ocorre na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), enquanto o confronto decisivo está marcado para sábado (8), às 16h30.

Pelo fato de ter a melhor campanha ao longo da competição, o Palmeiras terá a vantagem de decidir em casa. Portanto, o jogo de quarta-feira ocorre na Arena Corinthians e o de sábado no Allianz Parque.

A decisão do estadual marca o reencontro de Corinthians e Palmeiras após um embate recente, no qual o Alvinegro venceu por 1 a 0.

As equipes chegam para os confrontos com retrospectos distintos no estadual. O Timão busca o quarto título consecutivo, enquanto o Alviverde tenta encerrar o jejum de 12 anos sem título da competição.