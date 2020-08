FPF divulga data e horário da final do Troféu do Interior entre Bragantino e Guarani

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou os detalhes para a final do Troféu do Interir do Paulistão 2020. O jogo entre Bragantino e Guarani será realizado na terça-feira, às 20 horas, na Arena Barueri.

As duas equipes conquistaram a vaga na decisão com vitórias neste sábado. O Bragantino superou o Botafogo de Ribeirão Preto nos pênaltis. Já o Guarani derrotou a Internacional de Limeira por 2 a 1.

No Paulistão, o Bragantino – melhor campanha da fase de grupos – foi eliminado nas quartas de final para o Corinthians. O Guarani, por sua vez, caiu ainda na primeira etapa da competição, sendo superado na última rodada pelo próprio Timão.