Fronteiras do Universo 2ª temporada: veja teaser e data de estreia

A HBO divulgou um novo teaser da 2ª temporada de Fronteiras do Universo (His Dark Materials), trazendo imagens inéditas dos novos capítulos da série, além de uma previsão da data de estreia para a continuação, que aparece programada para chegar em novembro de 2020.

Mesmo ainda sem um dia específico, os fãs da série baseada na saga de livros Fronteiras do Universo podem ficar mais animados sabendo que serão poucas semanas até à estreia da nova temporada.

Confira o novo trailer:

Sinopse da 2ª temporada de His Dark Materials

A 2ª temporada de His Dark Materials começa depois que Lord Asriel abriu uma ponte para um novo mundo e, perturbada com a morte de seu melhor amigo, Lyra segue Asriel para o desconhecido.

Em uma estranha e misteriosa cidade abandonada, ela conhece Will, um garoto do nosso mundo que também está fugindo de um passado conturbado. Lyra e Will descobrem que seus destinos estão ligados a reunir Will com seu pai, mas descobrem que sua jornada será atrapalhada quando uma guerra começa a se formar ao redor deles.

Enquanto isso, a Sra. Coulter procura Lyra, determinada a trazê-la para casa por qualquer meio necessário.

Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas e Lin-Manuel Miranda retornam ao elenco da nova temporada, ao lado das novidades Terence Stamp, Jade Anouka e Simone Kirby.