Futuro de Jesualdo Ferreira deve ser anunciado pelo Santos na segunda-feira

Está perto do fim a passagem do português Jesualdo Ferreira pela Vila Belmiro.

O ESPN.com.br apurou que o Santos deve anunciar o desligamento do técnico na próxima segunda-feira, dia 3.

O comitê de gestão do clube se reuniu no sábado, dia 1º, para tratar do assunto, e a decisão está praticamente sacramentada.

Jesualdo não tem dado ao time o rendimento que se esparava dele quando da contratação.

Jesualdo Ferreira durante treino do Santos, em 9 de março de 2020 Ivan Storti/Santos FC

Com 15 jogos no comando da equipe, o português obteve seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas, somados os jogos do Paulista e da Copa Libertadores. Ele venceu os dois jogos disputados pela competição continental.

A gota d’água para a decisão da saída foi a eliminação diante da Ponte Preta, na última quinta-feira, 30, nas quartas de final do Campeonato Paulista.

O Santos saiu na frente, com gol de Marinho, que acabaria expulso ainda na primeira etapa.

Com um a menos, o Peixe não foi páreo para a Macaca, que fez 3 a 1 e ficou com a vaga para enfrentar o Palmeiras na semifinal.

Pesa contra a demissão, porém a multa contratual do treinador. Segundo o Globoesporte, o valor é de cerca de R$ 5 milhões, que pesariam no caixa alvinegro.

Por outro lado, o Peixe se livraria de pagar os salários de cerca de R$ 1,2 milhão mensais ao técnico e seu estafe.