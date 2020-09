Fuvest abre matrículas para o vestibular 2021 nesta segunda-feira (31)

As inscrições para o vestibular 2021 da Fuvest começam nesta segunda-feira (31). Os participantes concorrem às vagas nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), que tem campus espalhados por todo o Estado de São Paulo.

Os interessados podem se candidatar a partir das 12h do primeiro dia até 23 de outubro, quando ocorre o encerramento. As inscrições são feitas diretamente no site da Fuvest.

Lembrando que o período para requisitar a isenção da taxa de inscrição já se encerrou. Dessa forma, quem não fez a solicitação ou teve ela indeferida, deve para R$ 182,00 para realização da prova.

A primeira fase das avaliações acontecerá no dia 10 de janeiro de 2021. Essa prova contém questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais.

Já a segunda fase ocorre no dia 21 de fevereiro de 2021, contendo a prova de Português junto com a redação. Assim como no dia 22 de fevereiro, com a aplicação da prova de disciplinas específicas, de acordo com a área de atuação escolhida.

Manual do candidato da Fuvest 2021

A Fundação Universitária para o Vestibular da USP (Fuvest) disponibilizou no início da noite da última segunda-feira (24) o Manual do Candidato.

O Manual do Candidato, a saber, possui 88 páginas com regras, cronograma e demais informações sobre a realização da prova. Além disso, apresenta informações sobre as provas de cada área, sobre os resultados e lista de espera.

Desse modo, as seções principais são: calendário, carreiras e cursos, inscrições, provas e matrículas. Ademais, há também algumas notas sobre a preocupação da segurança em relação ao cenário de crise sanitária.

Uma das regras estabelecidas no material é a de respeitar o uso da máscara por conta do contexto de pandemia. Assim, o texto do manual especifica que “Em virtude das condições de pandemia de COVID-19, será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial para a realização das provas, exceto no momento do reconhecimento facial”. O material pode ser conferido na área do candidato no site da Fuvest, clique aqui para acessar.

