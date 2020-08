Gabi Martins abre o jogo e revela arrependimento durante o BBB 2020

Apesar de já ser conhecida na internet antes de entrar no BBB 2020, Gabi Martins ganhou muita visibilidade com o reality. Em conversa com a revista Glamour, a cantora falou sobre sua participação no programa.

“Avalio o Big Brother como uma grande oportunidade, uma vitrine enorme para a minha música, para o meu trabalho, para mostrar minha verdade, quem eu sou. Com certeza foi a realização de um sonho“, afirmou a dona da música Neném.

“Tenho muito orgulho de ser ex-Big Brother e sou muito feliz com tudo o que eu vivi e com os aprendizados, que me fizeram amadurecer“, disse a loira, que revelou que se arrepende de algumas coisas durante a experiência do confinamento.

“Acho que se eu pudesse voltar, teria falado mais o que eu sentia. Guardei muita coisa para mim, mas também por medo e insegurança, né? Hoje, eu avalio dessa forma“, explicou.

Entre erros e acertos, Gabi Martins, que tinha pouco mais de 500 mil seguidores no Instagram, conquistou muitos fãs durante o BBB. “Eu saí com 4,6 milhões. Hoje estou com 8,2. Receber esse carinho nas redes sociais, mensagens maravilhosas de fãs, presentes, é com certeza a melhor sensação que pode existir“, declarou.

“Fico muito feliz com tudo o que eles fazem por mim. Eles me ajudam na minha carreira, além do tanto de amor e carinho que eles me dão. Com certeza, foi uma mudança total na minha vida“, completou.