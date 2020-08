Gabi Martins apresenta live de sertanejo e fãs shippam

Como o romance entre Gabi Martins e Guilherme Napolitano não engatou após o BBB 2020, os fãs da cantora já estão torcendo para que o próximo relacionamento da ex-sister seja com o cantor sertanejo Junior Villa.

Segundo o jornal Extra, o shipp dos admiradores da ex-BBB começou após ela anunciar que iria apresentar a live de Villa na noite desta terça-feira (04).

Em uma postagem que Gabi Martins fez no Twitter para contar que iria comandar o show online do cantor, os seguidores reagiram. “Olha gente me perdoe eu sou Guibi! Mas já que só são amigos me perdoe, mas a Gabi e ele fazem um lindo casal”, afirmou uma fã.

No Instagram de Júnior, os internautas também já mostraram que seguem shippando os cantores. “Amei os dois juntinhos“, afirmou uma seguidora. “Namorem e casem“, pediu outra. “Shippo esse casal”, confessou uma terceira.

A torcida para que role algo entre eles chegou até em pessoas próximas ao cantor. “A Gabi chegou em Goiânia essa semana. Os dois ainda estão se conhecendo profissionalmente. Mas os dois estão solteiros, eles são lindos e a gente fica aqui na torcida para eles ficarem”, afirmou um integrante da produção.