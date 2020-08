Gabi Martins mostra o tamanho do namorado de Ivy Moraes e deixa todos chocados

Gabi Martins e Ivy Moraes se conheceram no BBB 2020 e, aparentemente, a amizade entre elas permanece firme e forte. Prova disso foi um vídeo que ela divulgou nesta semana.

Nele, a cantora mostra a sua diferença de altura com Rogério, marido da ex-BBB Ivy Moraes, e pergunta aos seguidores: “Na vida quem é você eu ou Rogério? Kkkkkkkk meu Deus”.

Em determinado momento do vídeo, o rapaz chega a se ajoelhar e ficar quase do tamanho da loira, que caiu na gargalhada, já que tem apenas 1,58m de altura.

Nos comentários, os seguidores de Gabi Martins reagiram e ficaram impressionados com o tamanho do rapaz. “Seria eu muito alto? Ou você uma naniquinha?”, perguntou Rogério.

“Nem um guindaste me tiraria de cima”, disparou uma fã. “A Gabi é do tamanho das pernas dele”, observou outro. “Só consigo imaginar uma coisa”, apontou mais uma, com duplo sentido.

“A Ivy não passa fome e disso eu tenho certeza”, brincou uma internauta. “Se Deus fez é porque cabe”, divertiu-se ainda outra.

Vale lembrar que o vídeo foi gravado durante um jantar em Goiânia e, ainda nos comentários, muita gente criticou a aglomeração que as ex-BBBs promoveram.

Mesmo diante da atual situação do Brasil, com a pandemia do coronavírus, eles se reuniram sem máscara. “Todos sem máscara ou preocupação. Estão na Suíça, só pode”, ironizou uma pessoa.

Confira: