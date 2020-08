Gabi Martins posta frase de amor e Danilo Gentili reage

Gabi Martins e Danilo Gentili não escondem que o envolvimento entre eles anda muito bem. Como tudo acaba sendo um motivo para uma piadinha romântica, o apresentador não perdeu tempo nesta quarta-feira (26).

No Twitter, a ex-BBB postou: “Only know you love her when you let her go“. Traduzindo: “Só saberá que a ama quando deixar ela ir”.

Ao ver a publicação, Danilo postou um trecho do filme Frozen, em que a personagem Elsa canta a música “Let it Go”, que significa “deixar ir”.

Achando engraçado a associação que Gentili fez, Martins se respondeu: “Doidinho”.

Vale lembrar que durante uma live com a colunista Fábia Oliveira, a ex-sister confirmou que está conhecendo melhor o apresentador. “Se tem alguém que eu estou conhecendo melhor, é o Danilo Gentili”, assumiu Gabi.

Um dia depois fazer a revelação, a loira fez uma confissão nos Stories do seu perfil no Instagram. Na ocasião, ela abriu a caixa de perguntas da rede social e perguntou o que os fãs gostariam de saber. Imediatamente, uma delas fez questão de perguntar se ela ainda estava solteira.

Em resposta, a cantora limitou-se a gravar um vídeo balançando a cabeça dizendo que sim, ou seja, ela e Danilo ainda não oficializaram a relação.