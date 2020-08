Gabi Martins revela estado de saúde após ser diagnosticada com Covid-19

A ex-BBB Gabi Martins tranquilizou os fãs neste sábado (15) após ter sido diagnosticada com Covid-19. A cantora, que está isolada em um hotel em Belo Horizonte, Minas Gerais, especializado em hospedar pacientes infectados, afirmou que está tendo uma boa recuperação.

“Sosseguei, neném! Sem febre e melhorando! Obrigada por todas mensagens de carinho. Amo vocês. Cuidem-se“, escreveu ela em seu Instagram. Através dos Stories, a loira reforçou: “Passei bem. Na verdade, acordei de madrugada com tosse seca, mas já estou melhor“.

Em razão do diagnóstico, Gabi decidiu cancelar as lives que estavam marcadas com Bruno e Marrone, para este domingo (16), e com Bruno de Luca, que seria realizada ontem.

Falando na sertaneja, a musa revelou à coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que está conhecendo melhor Danilo Gentili, com quem tem trocado mensagens nas redes sociais, nas últimas semanas.

A confissão partiu da própria Gabi, durante uma live no Instagram. Questionada por Fábia, a artista acabou confirmando.

“Se tem alguém que eu estou conhecendo melhor, é o Danilo Gentili“, revelou a ex-namorada de Guilherme Napolitano. O contratado do SBT não chegou a se pronunciar sobre o assunto.

Confira: